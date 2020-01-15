Москва, , 14:08 — REGNUM Половина предложенных ЛДПР поправок в Конституцию совпала с предложениями президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

«Главное в послании — это предложения по поправкам в Конституцию. Мы в ЛДПР предлагали 10 своих поправок, и половина из них совпала с предложениями президента», — указал Жириновский.

Он заверил, что «в перспективе ЛДПР добьется и отмены национального принципа деления на регионы».

«Будет только территориальное», — подчеркнул Жириновский.