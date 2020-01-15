Красноярск, , 14:07 — REGNUM Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным проекты и изменения серьёзным образом повернут судьбы некоторых процессов в стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков, комментируя ежегодное послание главы государства Федеральному собранию РФ.

«Всё, что прозвучало в послании Владимира Путина Федеральному собранию, весь этот огромный комплекс предложений, инициатив и даже аналитических выводов, это то, что направлено в будущее, то, что будет определять судьбу нашей страны на десятилетия. Предложенные проекты и изменения будут работать не год и не два, они серьёзным образом повернут судьбы некоторых процессов. Второе. Я был очень впечатлён логичностью, стройностью, выверенностью речи президента. Тема шла за темой не в хаотичном порядке, а по смыслу, по сути», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на ещё один важный аспект:

«Третье. То, на что я обратил особое внимание. Это необходимость гармонии между уровнем благосостояния людей и тем, чтобы быть великой державой. Здесь, я считаю, и кроется ключевая идея. То, через что можно расшифровать всё остальное. Невозможно достичь благосостояния, пожертвовав суверенитетом, пожертвовав своей независимостью. В то же время нельзя делать акцент лишь на каком-то великодержавии, подвиге во внешнем мире, забывая о внутреннем. Должна повышаться рождаемость, должны расти дети, люди, в конце концов, должны чувствовать себя счастливыми. И для этого предложен целый комплекс мер: решение проблем школьного питания, повышение выплат и так далее. И всё можно нанизать на эту мысль: гармония между ростом благосостояния и тем, что мы являемся великой державой. Одно без другого быть не может».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в 26-й раз выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных.

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