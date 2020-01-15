Москва, , 14:07 — REGNUM Пять ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций — несут ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Такое заявление сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий», — отметил Путин.

По словам главы государства, именно эти страны должны подать пример.

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«Эти нации должны устранить предпосылки для глобальной войны, выработать обновленные подходы для обеспечения стабильности, которые будут в полной мере учитывать современные аспекты современных международных отношений», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не стремиться и не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений. Глава государства также отметил, что Россия в военной сфере никого не догоняет, наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает РФ.