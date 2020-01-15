Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Самое главное, что президент озвучил — участие федерального центра в решении самых актуальных и насущных задач, которые, конечно же, касаются и Свердловской области. Об этом журналистам заявил губернатор Евгений Куйвашев после оглашения Владимиром Путиным ежегодного послания.

«Мы неоднократно говорили о том, что нужно повышать доступность медицины в малых городах и населенных пунктах. Мы приняли ряд программ, которые помогают обеспечивать людей жильём. Сегодня Президент обозначил участие федерального центра в решении этих задач и, безусловно, мы этому рады», — сказал глава Свердловской области.

Куйвашев также выразил надежду на то, что всё это даст возможность увеличить и улучшить финансовую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием. Оно оказалось поистине революционным. Глава государства внёс ряд предложений, в том числе по изменению Конституции России.