Москва, , 14:05 — REGNUM Режиссёр Никита Михалков назвал революционным Послание президента РФ Федеральному собранию.

«Это революционное выступление президента», — сказал Михалков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что имеет в виду не конкретные параметры государственной поддержки, которые важны, но их исполнение зависит от людей, которые будут их исполнять.

«Революционным является мощнейшее перераспределение ответственности между субъектами федерации, Государственной думой, Советом федерации, президентом и правительством. В данном случае уходит: «Начальник скажет, так и будет!» Когда президент сказал, что не могут руководить страной люди, имеющие двойные-тройные гражданства, уверяю вас, кое-кто испытывает оживление душевное, потому что мы знаем, что это есть», — сказал Михалков.