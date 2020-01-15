Киев, , 14:18 — REGNUM Правительство Украины выделило финансовые средства родственникам жертв авиакатастрофы украинского самолёта, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил телеканал 112.ua.

Родственники погибших получат от украинского правительства по 200 тыс. гривен или около $8,3 тыс. Деньги будут перечислены в течение недели.

Украина также проконтролирует осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, добавил премьер-министр.

«Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере… примерно $345 тыс.» — рассказал он.

Гончарук отметил, что Украина также будет настаивать на компенсациях от правительства Ирана.

Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» был по ошибке сбит иранскими силами ПВО 8 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 15 и 16 января в Великобритании встретятся руководители внешнеполитических ведомств всех стран, чьи граждане погибли в данной авиакатастрофе.

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