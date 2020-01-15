Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обратил особое внимание на усиление требований к государственным служащим, занимающим ключевые позиции в органах власти.

Напомним, президент предложил запретить таким лицам иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

«Госслужащие — это прежде всего люди, которые служат России, служат населению. Поэтому надо пересмотреть свое отношение к своему служению и делать всё необходимое, выполнять те задачи, которые поставлены президентом в послании. Это посыл, который на меня произвел наибольшее впечатление», — сказал Беглов.

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Он также отметил важность предложенного Путиным закрепления в Конституции статуса Госсовета, в который входят губернаторы регионов.

«У нас страна большая, губернаторы несут ответственность за всё, что происходит на территории. Их избирают прямым голосованием. Поэтому закрепление в Конституции такого важного института, как Госсовет, — это серьезное предложение», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

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