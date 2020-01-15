Москва, , 14:04 — REGNUM Это закроет лазейки для ограничения суверенитета России. Так прокомментировала заявление президента Владимира Путина о необходимости закрепить в Конституции приоритет российских законов над положениями международного права член Комитета по международным делам Госдумы Елена Панина («Единая Россия»).

«Решение о приоритете российского законодательства, постулат о том, что нормы международного права не должны противоречить российскому, закрывают лазейки для ограничения суверенитета России, превращения нашей страны в «правовую колонию» глобального Запада», — подчеркнула Панина.

По мнению политика, этот шаг даст возможность обеспечить полноту суверенитета РФ в нынешней очень сложной международной ситуации.