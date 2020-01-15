Москва, , 14:03 — REGNUM Россия смогла обеспечить свою обороноспособность на десятилетия вперёд. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создание оружие, которым обладает Россия», — заявил Путин.

Обороноспособность страны «обеспечена на десятилетия вперёд», хотя расслабляться нельзя, указал президент.