Воронеж, , 13:55 — REGNUM Качество жизни должно отражаться не только в росте реальных доходов граждан, но и в создании правильной социально-экономической атмосферы. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя тезисы послания к Федеральному собранию, с которым 15 января выступил президент РФ Владимир Путин.

«В сегодняшнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин особое место отвел улучшению благополучия жителей России. Как это видится мне, как главе Воронежской области? Качество жизни сегодня должно отражаться и в росте реальных доходов воронежцев, и в создании правильной социально-экономической атмосферы. Вместе с тем, улучшения не имеют права быть формализованными: перед собой ставлю задачу, чтобы жители региона прочувствовали дополнительную ценность проводимых изменений», — отметил Гусев.

Глава региона напомнил, что сегодня в рамках нацпроекта строится беспрецедентное количество новых школ и детских садов.

«Но это не должны быть безликие «бетонные коробки», куда на время сдаем своих детей. Стремимся к тому, чтобы создавалось пространство для всестороннего развития ребенка — через современные методики, на понятном ему языке, с по-настоящему мотивированными педагогами и воспитателями. Только в 2019 году в Воронежской области возведено девять новых школ и 23 детсада с технологичным оборудованием и профессиональными наставниками, а воронежские родители постепенно начали забывать об очередях туда и забитых до отказа классах», — напомнил Гусев.

Губернатор добавил — в ближайшие два года в Воронежской области построят ещё 17 новых образовательных учреждений.

Также в регионе заложено как минимум 2 млрд рублей на укрепление первичного звена здравоохранения — воронежские медучреждения ожидает масштабный ремонт, строительство новых, в частности, онкологического центра.

«Что же касается роста доходов воронежцев, то и здесь предстоит усердная работа. Несмотря на то, что за последнее десятилетие мы уверенно вошли в группу регионов-лидеров по росту реальных доходов (12 тыс. рублей средней зарплаты в 2008 году и более 30 тысяч — в 2019-м), нам есть куда развиваться. В частности, сейчас ведем переговоры с работодателями с тем, чтобы они повышали зарплаты у себя на предприятиях. А мы в свою очередь поддержим обучением их сотрудников за счет облбюджета», — отметил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с очередным ежегодным посланием Федеральному собранию. Значительная часть послания была посвящена вопросам улучшения качества жизни людей.