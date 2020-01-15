Москва, , 13:49 — REGNUM Для ускорения экономического роста в России необходимо создать благоприятные условия для инвестиций. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сельских услуг», — заявил Путин.

Начиная с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их доля в ВВП страны должна возрасти с 21% до 25% в 2024 году, напомнил президент.

«Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций», — отметил президент.

«Нужно ускорить принятие законопроекта по защите и поощрению капиталовложений. Напомню, что налоговые условия для крупных и значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов зафиксированы на три года. Эти требования должны стать нормой закона», — указал он.