Грозный, , 13:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал исключительно важным решение вопросов демографии, которые поднял в своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин.

Отметив, что республика в плане роста численности населения всегда была одним из первых субъектов РФ, чеченский лидер пообещал и дальше делать все возможное для поддержки многодетных и молодых семей.

«Нас радует, что Чеченская Республика находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости. Несмотря на пережитые трагедии и понесённые многочисленные людские потери, численность населения в Чечне увеличивается быстрыми темпами», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комментируя послание Путина.

Глава Чечни пообещал, что власти республики примут необходимые меры для выполнения задач, поставленных президентом России в плане поддержки семей с детьми.