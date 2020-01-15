Москва, , 13:46 — REGNUM Внесение в Конституцию РФ изменении о приоритете российской Конституции над международными договорами является исключительно важным и своевременным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

«Мы тем самым прощаемся с положением, сложившемся в начале 90-х годов, когда наша страна обладала фактически не полным суверенитетом», — заявил Гаврилов.

Он заверил, что «это ни в коем случае не означает пренебрежение России международным правом, поскольку наша Конституция обеспечивает в полной мере весь объем прав человека и гражданина».

"Более того, в поправках к Конституции предлагается даже усилить социальные права — установить, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума и что пенсии должны ежегодно индексироваться. Также очень важно предложение о «суверенизации управленческой элиты» — введении конституционного запрета на второе гражданство, вид на жительство в иностранных государствах. Лица, занимающие высшие руководящие должности в стране не должны иметь никаких даже потенциальных обязательств перед иностранными государствами», — отметил глава комитета Госдумы.