Киев, , 13:51 — REGNUM Скандальный законопроект об открытии рынка земли Верховная рада Украины может рассмотреть во втором чтении в феврале, заявила заместитель главы парламентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук, сообщило 15 января издание «Новое время».

«Я могу сказать, когда это (второе чтение — ИА REGNUM) может начаться — в феврале. Я пока не вижу сигналов, что мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях», — сообщила она.

По мнению депутата, в данный момент в отношении законопроекта наблюдается «поправочный спам» — противники открытия рынка земли внесли около 4 тыс. поправок. Таким образом, они пытаются тянуть время, считает Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинский парламент займётся вопросом земли не ранее средины февраля 2020 года.

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