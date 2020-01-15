Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Председатель Мажилиса (парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин предложил разработать законопроект для обеспечения безопасности арсеналов и складов Вооруженных сил республики, пишет 15 января «Казахстанская правда».

Во время заседания парламента спикер раскритиковал бездействие министерства обороны республики после трагедии в Арыси. По его словам, существуют правила размещения военных складов, которые не соблюдаются.

Нигматулин уточнил, что из 58 объектов хранения вокруг 18 расположены различные объекты. «Другими словами, правила есть, а рычаги механизма контроля не установлены», — сказал председатель парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года на военных складах в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошел взрыв, который привел к пожару и взрывам боеприпасов. Население города было эвакуировано, а повреждения получили около 90% зданий в городе.