Киев, , 13:42 — REGNUM Глава политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук обвинил бывшую главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в уничтожении в стране банковской системы. Соответствующее сообщение 15 января размещено на официальном сайте партии.

«Гонтарева уничтожила банковскую систему Украины», — говорится в сообщении.

Также оппозиционный политик отмечает, что по сообщениям в Telegram-канале Proeconomics, со ссылкой на данные JP Morgan, доля проблемных/невозвратных кредитов на Украине составила 53,4% и данные показатели на данный момент опережают показатели Греции (45,6%).

«Надо было не устраивать искусственный банкопад, а решать реальную проблему — снижать долю проблемных/невозвратных кредитов», — заявляет в своём сообщении Медведчук и указывает, что, по его мнению, по количеству такого рода проблемных кредитов Украина находится на первом месте в мире.

Также политик подчёркивает, что в НБУ не хотят видеть данную проблему и вместо этого совместно с украинским минфином строят пирамиды ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа Украины — ред.), которая «искусственно укрепляет курс гривны», и это уже привело к серьёзным потерям в экспорте, в бюджетной сфере.

«Происходит это потому, что после ухода Гонтаревой почти вся её команда осталась на своих местах и проводит прежнюю провальную политику, которая дестабилизирует банковскую систему», — считает Виктор Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле дома, где живёт президент Украины Владимир Зеленский, собрались аграрии, протестующие против открытия рынка земли.