Мапуту, , 13:43 — REGNUM Лидер повстанческой группы в Мозамбике пообещал продолжать вооруженное восстание и заявил, что не будет вести переговоры с переизбранным президентом Филипе Ньюси, который должен быть приведен к присяге в среду, 15 января. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Мариано Нхонго долгое время был высокопоставленной фигурой в повстанческой группе РЕНАМО, которая в течение 16 лет вела гражданскую войну.

Он отказался признать мирное соглашение, подписанное в прошлом году перед выборами между правительством и лидером РЕНАМО Оссуфо Момаде.

По словам репортеров, повстанцы, которые остались верными Нхонго, часто устраивали засады в центральных районах Мозамбика.