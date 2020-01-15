Челябинск, , 13:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим посланием удовлетворяет общественный запрос на перемены. Об этом в соцсетях написал челябинский политолог Александр Мельников.

Он отметил, что президент запускает конституционную реформу, которая существенно корректирует политическую систему. Также глава государства осуществляет масштабные бюджетные вливания в социальную сферу, и эти вливания направлены на рост благосостояния граждан.

«Реализация посылов послания требует длительной и напряженной работы законодательной и исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне», — отметил Мельников. И добавил, что стратегические посылы нужно наполнять конкретикой практических решений и их реализацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил со своим очередным посланием. Он инициировал поправки в Конституцию России, которые, в том числе, направлены на усиление Федерального собрания в плане формирования правительства России. Также президент предложил ряд изменений в социальную политику. В частности, выплаты от государства родители теперь будут получать на детей в возрасте до семи лет, а материнский капитал вырастет.