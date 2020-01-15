Сеул, , 13:38 — REGNUM Представители Южной Кореи и США обсудят пути активизации межкорейских обменов в рамках санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове.

Известно, что данное заявление Ли До Хун сделал перед вылетом в Вашингтон, где состоится ряд встреч с высокопоставленными лицами США, включая Стивена Бигэна.

«Пока в диалоге между КНДР и США наблюдается застой, мы видим острую необходимость в улучшении отношений между Южной Кореей и КНДР», — сказал спецпредставитель журналистам в аэропорту Инчхон.

Он также добавил, что в ходе встреч с представителями администрации США будет затронут вопрос относительно того, что могут сделать Сеул и Вашингтон для решения данной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове посетит с официальным визитом США с 15 по 18 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР посетит с официальным визитом США