Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Коррупция категорически неприемлема в работе городских служб Тбилиси. Об этом 15 января напомнил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, выступая на заседании муниципального правительства.

«Никому ничего не будет прощено. Я все понимаю, однако коррупция категорически неприемлема», — заявил глава Тбилиси.

Он отметил, что готов оказать помощь, если это кому-то потребуется, но в случае обнаружения проступков у кого-либо, будет проявлена принципиальность. Каладзе подчеркнул, что уже были примеры, которые подтверждают его слова.

Ранее мэр Тбилиси сообщил, что бюджет города на 2020 год составляет около 1,5 млрд лари (около $520 млн). Основную часть бюджета планируется потратить на развитие инфраструктуры города (в том числе на общественный транспорт) и на здравоохранение.

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