Москва, , 13:38 — REGNUM Все российские граждане должны высказаться о необходимости изменения Конституции РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

В своём послании глава государства предложил ряд поправок в Основной закон, в частности, о запрете для высших должностных лиц иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Он также предложил поднять до 25 лет минимальный срок проживания в стране для кандидатов в президенты. Сейчас он составляет десять лет.

Путин считает необходимым усилить роль губернаторов и государственного совета и закрепить это в Конституции. Кроме того, Основной закон должен закрепить принципы единой системы публичной власти и эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, добавил он.

Он допустил, что из статьи о сроках президента можно убрать слово «подряд».

»Россия может быть Россией только как суверенное государство», — подчеркнул Путин и добавил, что решения международных органов в отношении РФ могут действовать, только если они не противоречат конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин выступал с посланием Федеральному собранию чуть более часа. Предложенные им меры социальной поддержки уже назвали беспрецедентными.