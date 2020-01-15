Москва, , 13:27 — REGNUM В новом учебном году 2020 года будет существенно изменён порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям», — заявил Путин.

«По специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности «педиатрия» — 75%. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их ждут», — отметил он.

Что касается ординатуры, то по самым дефицитным направлениям Путин предложил установить почти 100%-ное целевое обучение.

«Причём при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров», — добавил президент.