Москва, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что новую конституцию РФ принимать не следует, однако из статьи про сроки президентства можно убрать оговорку «подряд». Он сообщил об этом 15 января в ходе оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ.

«Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует», — сказал Путин и разъяснил, что его позиция связана с тем, что у государства есть фундаментальные вещи, которые закреплены в первой главе конституции РФ и которые власть и народ должны реализовать целиком и полностью.

При этом российский лидер добавил, что «что можно было бы сделать, что касается этих сроков — отменить оговорку «подряд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин во время оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ рассказал о том, какие требования должны быть у кандидата на главный пост в России.