Москва, , 13:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил доверить Государственной думе утверждение главы правительства и других федеральных чиновников.

«Сейчас президент лишь получает согласие Госдумы на назначение премьер-министра, а затем сам назначает министров, — напомнил глава государства. — Госдума должна утверждать кандидатуру премьера, а затем и всех вице-премьеров и федеральных министров. А президент будет обязан назначить их на должности».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, Владимир Путин огласил свое ежегодное послание к Федеральному собранию. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов.

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