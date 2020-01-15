Джакарта, , 13:22 — REGNUM Правительство Великобритании отметило усилия, которые могут быть предприняты вместе со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для решения глобальной проблемы изменения климата, сообщает Antara.

«Великобритания ежегодно выделяет около 300 миллионов фунтов стерлингов на помощь в развитии региона. Мы направили часть средств на борьбу с изменением климата и стихийными бедствиями», — заявила министр Великобритании по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Хизер Уилер.

По словам министра, британское правительство и коллеги из АСЕАН предпримут совместные усилия на международной конференции ООН по изменению климата (COP26) в 2020 году в Глазго.

«Я понимаю, что многие страны региона также ощущают последствия изменения климата. Необходимо принять срочные меры», — отметила Хизер Уилер.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Великобритания договорились об усилении сотрудничества в различных областях.

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