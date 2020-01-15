Симферополь, 15 января 2020, 13:20 — REGNUM Те меры материального стимулирования рождаемости, которые президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, недостаточны. Об этом 15 января на своей странице в Facebook написал политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.
По его словам, в современной России рождаемость не поднять без изменения культурной и образовательной политики.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В частности, он предложил повысить выплаты нуждающимся семьям и предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.
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