Симферополь, , 13:20 — REGNUM Те меры материального стимулирования рождаемости, которые президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, недостаточны. Об этом 15 января на своей странице в Facebook написал политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

«Перечисленных Путиным мер материального стимулирования рождаемости недостаточно. Не приведёт это к радикальному её росту, не приведёт. Где новая демографическая не материальная стратегия и политика? Не прозвучало», — отметил эксперт.

По его словам, в современной России рождаемость не поднять без изменения культурной и образовательной политики.

«Расширение и продление программы материнского капитала, увеличение его — очень правильно, но нужно нечто большее. А именно: моральное стимулирование и даже ещё более кардинальные меры, направленные на радикальное снижение количества абортов. Культурную политику надо менять — тогда больше рожать будут», — подчеркнул Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В частности, он предложил повысить выплаты нуждающимся семьям и предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.

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