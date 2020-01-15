Пекин, , 13:16 — REGNUM Решение Франции, Германии и Великобритании о запуске механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану не будет способствовать деэскалации напряжённости. Такое мнение 15 января в ходе брифинга высказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Читайте также: Ядерная сделка: ФРГ призвала Иран сотрудничать в урегулировании споров

«Китай сожалеет в связи запуском Великобританией, Францией и Германией механизма разрешения споров в рамках СВПД, — подчеркнул дипломат. — Мы считаем, что это не поможет решению проблемы».

Шуан пояснил, что корень проблемы заключается в действиях США по отношению к Ирану — это вынудило Тегеран отказаться от части своих обязательств в рамках соглашения.

Также по теме: Постпред РФ прокомментировал запуск механизма решения споров по СВПД

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января правительство Ирана объявило о «последнем» шаге по прекращению соблюдения каких-либо договорённостей, установленных в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Речь идёт об ограничениях по количеству центрифуг для обогащения урана.

Добавим, что ранее главы МИД ФРГ, Франции и Британии объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что такой шаг не усложнит ситуацию вокруг Ирана. При этом в МИД РФ не увидели никаких оснований для подобного решения. Российские дипломаты не исключили, что «непродуманные действия «евротройки» приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится».

Читайте ранее в этом сюжете: Москва призвала европейских участников ядерной сделки не нагнетать ситуацию