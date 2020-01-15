Киев, , 13:17 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет стать «главным оппозиционером» в Верховной раде, чтобы избежать преследований, сообщило 15 января издание «Украинская правда» со ссылкой на одного из бывших соратников Порошенко.

«Петр сейчас не так хочет к власти, как стремится к защите. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и извне», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что Порошенко боится сесть в тюрьму. Бывшего президента Украины могут посадить, когда у действующего президента — Владимира Зеленского — дела пойдут плохо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отреагировать на обращение 11 депутатов Верховной рады и возбудить очередное дело против Порошенко.

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