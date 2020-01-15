Москва, , 13:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие требования должны быть у кандидата на главный пост в России. Об этом он сообщил 15 января во время оглашения своего послания к Федеральному собранию РФ.

По словам российского лидера, таковыми требованиями являются — постоянное проживание на территории России сроком не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства у кандидата и вида на жительства в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе оглашения послания президент РФ Владимир Путин призвал создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Для решения данной задачи «необходимы структурные изменения в национальной экономике, увеличение ее эффективности», подчеркнул президент.