Москва, , 13:09 — REGNUM Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений. Такое заявление сегодня, 15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю», — подчеркнул российский лидер.

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Глава государства также отметил, что Россия в военной сфере никого не догоняет, наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, в отличие от России. При этом глава государства подчеркнул, что уникальное оружие, созданное в РФ, не является поводом для угроз другим странам. Напротив, Москва стремится стимулировать «разоруженческий процесс».