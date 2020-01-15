Москва, , 13:04 — REGNUM Россия обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед, но она никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы никого не догоняем. А наоборот, другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, Владимир Путин оглашает ежегодное послание к Федеральному собранию. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались более 1300 приглашенных, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов.

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