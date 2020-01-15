Москва, , 13:04 — REGNUM Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что новый посол США в России Джон Салливан будет способствовать выправлению диалога между Москвой и Вашингтоном, находящимся в настоящее время в крайне сложном положении. Он рассказал об этом 15 января журналистам.

«Ожидания в связи с приездом нового посла реалистичные. Мы хотели бы надеяться, что господин Салливан в качестве посла США в Москве будет работать над выправлением отношений, которые находятся в крайне сложном положении», — заявил Рябков.

Также он добавил, что надеется, что стороны в результате начнут преодоление кризиса хотя бы в некоторых направлениях, таких как контроль над вооружениями или завалы на двустороннем треке.

«И пусть медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня», — отметил Рябков.

Отметим, новый посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву 16 января и сменит на данном посту Джона Хантсмана, который подал в отставку ещё в августе минувшего года.