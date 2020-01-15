Киев, , 12:59 — REGNUM Сейчас «Слуги народа» попросту разрушают основы украинской государственности, заявил 15 января политолог Валерий Пекарь, комментируя резкую критику реформы децентрализации со стороны Берлина.

«Всем на это наплевать. Это (украинская государственности не ценность. Ну, может, ценность — для нескольких сотен тысяч человек. Их можно будет посадить на автобусы и вывезти куда-то, чтобы не мешали строить здесь Южный округ Российской империи», — заявил эксперт.

Пекарь отметил, что от действий нынешней власти Украины у него «руки опускаются».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня посольство Германии в Киеве жестко раскритиковало законопроект президентаВладимира Зеленскогоо завершении реформы децентрализации власти на Украине.