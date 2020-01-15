Пекин, , 12:55 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай стремится съесть «американский ланч», не соответствует действительности, заявил эксперт Кен Моак в статье для издания Asia Times.

«Президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Китая в 2018 году, заявив, что Пекин решил съесть «американский ланч» , но некоторые эксперты уверены, что всё было как раз наоборот», — говорится в статье.

По словам эксперта, стоимость производства в Китае одного смартфона IPhone составляет около $245, но его средняя стоимость на рынке составляет более $750, в зависимости от модели.

«Учитывая это, можно сказать, что Китай потчевал Соединенные Штаты шампанским и икрой, в то время как Вашингтон кормил китайцев бутербродами с арахисовым маслом», — заявил Моак.

Напомним, по данным ФРС США, торговая война обошлась американской экономике более чем в $45 млрд и привела к сокращению производственной активности. Рост экономики Китая, США и мировой экономики снизился до 6%, 2% и 3% соответственно.

При этом США не удалось парализовать деятельность китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Американские чиновники лишь помогли компании улучшить ее показатели, поскольку доход Huawei в 2019 году увеличился на 18%, превысив $120 млрд.

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