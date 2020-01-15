Вашингтон, 15 января 2020, 12:55 — REGNUM США не смогут выиграть в следующей холодной войне с Россией или КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.
По словам Рубина, чтобы добиться успеха в этих новых условиях, Соединенные Штаты должны поощрять оборонные инновации, укреплять возможности промышленного производства и избегать любых действий, которые вытесняют производственные возможности за рубеж или заставляют компании вообще отказываться от участия в оборонном секторе, однако нынешняя американская система делает все наоборот.
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