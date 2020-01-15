Вашингтон, , 12:55 — REGNUM США не смогут выиграть в следующей холодной войне с Россией или КНР, заявил сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.

«Независимо от того, нравится ли это политикам или нет, Соединенные Штаты не только вовлечены в новую холодную войну и гонку вооружений, но и могут столкнуться с новым обстоятельством, когда дефицит способностей США станет невозможно игнорировать», — говорится в статье.

По словам Рубина, чтобы добиться успеха в этих новых условиях, Соединенные Штаты должны поощрять оборонные инновации, укреплять возможности промышленного производства и избегать любых действий, которые вытесняют производственные возможности за рубеж или заставляют компании вообще отказываться от участия в оборонном секторе, однако нынешняя американская система делает все наоборот.

«Чтобы выиграть новую холодную войну, Соединенные Штаты должны использовать свое технологическое превосходство в частном секторе. Однако победа невозможна, если Пентагон и впредь будет опираться на устаревшие, неуклюжие и контрпродуктивные процессы», — заключил Рубин.

Читайте также: Китай обяжут закупить у США товары на $200 млрд в рамках торговой сделки