Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Несмотря на торговую войну между Вашингтоном и Пекином, граждане США направляют всё большее количество инвестиций в китайские компании, заявил основатель и директор по инвестициям компании BlueStar Indexes Стивен Шенфельд в статье для издания The Foreign Policy.

«Американцы вкладывают всё больше средств в китайские компании, несмотря на то, что политики США хотят наказать Китай за его торговую практику», — говорится в статье.

По словам эксперта, изменения в распределении в эталонных индексах привели к притоку почти $400 млрд новых иностранных инвестиций в китайские компании в 2019 году, причем на долю американских инвесторов пришлось более трети этого огромного потока инвестиций.

Напомним, 55% американцев, владеющих акциями, в основном передали право управления своими инвестиционными и пенсионными счетами пенсионным фондам, паевым инвестиционным фондам или биржевым фондам.

Эти фонды направляют до 20% инвестиций на покупку международных акций, как на развитых, так и развивающихся рынках. Согласно имеющейся тенденции, удельный вес китайских компаний в ассигнованиях на развивающихся рынках значительно вырос за последний год.

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