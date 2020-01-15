Вашингтон, 15 января 2020, 12:56 — REGNUM Несмотря на торговую войну между Вашингтоном и Пекином, граждане США направляют всё большее количество инвестиций в китайские компании, заявил основатель и директор по инвестициям компании BlueStar Indexes Стивен Шенфельд в статье для издания The Foreign Policy.
По словам эксперта, изменения в распределении в эталонных индексах привели к притоку почти $400 млрд новых иностранных инвестиций в китайские компании в 2019 году, причем на долю американских инвесторов пришлось более трети этого огромного потока инвестиций.
Напомним, 55% американцев, владеющих акциями, в основном передали право управления своими инвестиционными и пенсионными счетами пенсионным фондам, паевым инвестиционным фондам или биржевым фондам.
Эти фонды направляют до 20% инвестиций на покупку международных акций, как на развитых, так и развивающихся рынках. Согласно имеющейся тенденции, удельный вес китайских компаний в ассигнованиях на развивающихся рынках значительно вырос за последний год.
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