15 января 2020 | Время чтения 4 мин

Стоимость производства одного смартфона IPhone составляет около $245, но его средняя стоимость на рынке составляет более $750, в зависимости от модели. Учитывая это, можно сказать, что Китай потчевал Соединенные Штаты шампанским и икрой, в то время как Вашингтон кормил китайцев бутербродами с арахисовым маслом.

Максим Исаев, , 14:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Китая в 2018 году, заявив, что Пекин решил съесть «американский ланч», но некоторые эксперты уверены, что все было как раз наоборот. Воспользовавшись сравнительными преимуществами Китая в сфере производства и получив доступ к огромному рынку азиатского экономического центра, американские предприятия заработали огромную прибыль, пишет Кен Моак в статье для издания Asia Times.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стоимость производства одного смартфона IPhone составляет около $245, но его средняя стоимость на рынке составляет более $750, в зависимости от модели. Учитывая это, можно сказать, что Китай потчевал Соединенные Штаты шампанским и икрой, в то время как Вашингтон кормил китайцев бутербродами с арахисовым маслом.

Но «торговый дефицит» с Китаем, на который пожаловался Трамп, был вызван торговыми отношениями между двумя странами и методологией бухгалтерского учета. Американские предприятия, такие как Apple, используют Китай в качестве экспортной платформы, отправляя туда детали, произведенные в США, Японии, Южной Корее и других странах, для окончательной сборки. Но бухгалтерский учет гласит, что стоимость iPhone, например, из «страны-экспортера» составляет $245 долларов, если не выше, но при этом доля Китая оказалась менее $8,5. По этим причинам США всегда будут иметь торговый дефицит с Китаем.

Производство в Китае Chris

Что касается жалобы США на «несправедливую» торговую практику Китая, то, как говорится, чья бы корова мычала. Например, США решили девальвировать доллар, чтобы получить экспортное преимущество в 2002 году. На этом манипуляции с валютой США не закончились: они задействовали количественное смягчение в 2008 году с целью привлечения средств для спасения своих банков и предприятий, которое также привело к обесцениванию доллара. Совсем недавно Трамп оказал давление на ФРС США с целью снижения процентных ставок, чтобы стоимость доллара оказалась ниже по сравнению с другими валютами. С другой стороны, Китай не снизил свою процентную ставку. Действительно, Китай стремился защитить юань от падения, чтобы США не обвинили его в манипулировании валютой. Таким образом, если США и Китай не изменят торговые отношения, проблема дефицита не исчезнет.

Во всяком случае, торговая война может дополнительно обостриться, потому что обе страны даже не согласны с тем, о чем они якобы договорились. Американская сторона заявила, что Китай обязался закупать сельскохозяйственную продукцию США на $40 млрд в течение двух лет, но китайская сторона настаивает на том, что закупки будут основываться на потребностях и ценах. Фактически китайская сторона заявила, что не увеличит квоту на кукурузу и другие сельскохозяйственные продукты и не станет покупать меньше сельскохозяйственной продукции в других странах, таких как Бразилия. Кроме того, торговая война связана с идеологической войной и борьбой за влияние между двумя крупнейшими экономиками мира. Фактически благодаря КНР США получили гораздо больше, чем потеряли, потому что американские компании стали более конкурентоспособными, перенеся свое производство в Китай. С другой стороны, благодаря дешевому «импорту» из Китая среднестатистическая американская семья ежегодно экономила почти тысячу долларов. Однако быстрый экономический рост Китая, позволяющий ему выйти на новые технологические рубежи, был воспринят американскими политическими учреждениями как угроза для национальной безопасности США, которую нужно остановить любой ценой.

Американские законодатели делают все возможное, чтобы «разъединить» между собой США и Китай, запретив американским фирмам продажу технологических продуктов китайским коллегам, перекрыв доступ китайскому телекоммуникационному оборудованию к американскому рынку, ограничив число виз для китайских ученых и студентов.

Паспортный контроль США Cbp.gov

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По данным Федерального резерва США, торговая война обошлась американской экономике более чем в $45 млрд и привела к сокращению производственной активности. Рост экономики Китая, США и мировой экономики снизился до 6%, 2% и 3% соответственно. Можно только догадываться, что случится с миром, если торговые, технологические и геополитические войны продолжатся в будущем.

Кроме того, антикитайская политика США не сработала. Вместо того чтобы парализовать Huawei, американские чиновники фактически помогли компании улучшить ее показатели, поскольку ее доход в 2019 году увеличился на 18%, превысив $120 млрд. Вместо того чтобы присоединиться к США в борьбе с Китаем, Индия, Япония и Австралия продолжают сближение с азиатским гигантом. Американским законодателям пора переосмыслить политику США в отношении Китая.