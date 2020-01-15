Москва, , 12:54 — REGNUM Отношения между Москвой и Брюсселем имеют фундаментальное значение, о чем свидетельствуют данные о товарообороте между Россией и ЕС, который, в случае отсутствия санкций и контрсанкций, примерно был бы равен товарообороту между ЕС и США. Об этом 15 января заявил замглавы МИД РФ Александр Глушко во время сессии Гайдаровского форума.

«На самом деле, отношения России и ЕС сохраняют фундаментальное значение», — заявил Грушко и проиллюстрировал это с помощью ряда данных.

Как напомнил замглавы МИД, товарооборот между РФ и ЕС в 2013 году составлял $417 млрд, а затем упал до $300 млрд и в 2017 году вновь составил $300 млрд.

«Если бы не было санкций и контрсанкций, то со всей определенностью можно сказать, что объем торговли достигал бы примерно 500−550 млрд», — сказал Грушко, добавив, что товарооборот между ЕС и Китаем, ЕС и США, а также США и Китаем составляет примерно по $600 млрд.

«Мы видим, что экономическое измерение России и Европы имеет стратегический характер», — отметил замминистра иностранных дел России и рассказал, что несмотря на все политические неурядицы, товарооборот между Россией и ЕС составляет 42% от всего российского товарооборота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Киев двигается в правильном направлении в вопросе выполнения Минских соглашений, однако этого абсолютно недостаточно.