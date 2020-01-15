Москва, , 12:48 — REGNUM Меры по поддержке семей с детьми позволят гражданам России вложить в решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«При рождении третьего ребёнка государство гасит за семью 450 тыс. рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров — это почти половина стоимости квартиры или дома», — заявил Путин.

Кроме того, льготная ставка ипотеки 6% годовых для семей с двумя и более детьми распространена на весь срок кредита.

«В результате число тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, возросло в 10 раз сразу», — указал он.