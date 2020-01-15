Москва, , 12:39 — REGNUM Киев двигается в правильном направлении в вопросе выполнения Минских соглашений, однако этого абсолютно недостаточно. Об этом 15 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам Грушко, на сегодняшний день вся политика Евросоюза заключена в том, что весь комплекс стратегических соглашений между Россией и ЕС завязан на выполнение Минских соглашений.

«Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме, что в Москве замечают рост интереса стран-участниц Европейского союза (ЕС) к развитию двустороннего диалога с Россией.