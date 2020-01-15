Москва, , 12:32 — REGNUM Социальные контракты пока не проявили себя в качестве эффективного инструмента сокращения бедности. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая и на снижение бедности влияние слабое», — заявил Путин.

«Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации», — продолжил президент.

Показателем результативности будет не число заключенных контрактов, а снижение бедности.