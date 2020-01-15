Джакарта, , 12:27 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли поднял вопрос о предоставлении жителям Индонезии бесплатной шенгенской визы на встрече с двадцатью послами европейских стран в Джакарте, сообщает Kompas.

В ходе встречи Ясонна Лаоли попросил европейские страны предоставить безвизовый режим для индонезийских граждан, посещающих Европу, особенно для тех, кто въезжает в Шенгенскую зону.

«Мы просим о взаимности, рассмотреть вопрос о предоставлении нам бесплатной шенгенской визы», — заявил министр после встречи с послом Евросоюза в Индонезии.

Известно, что Ясонна Лаоли попросил о взаимности у стран Евросоюза, потому что Индонезия предоставляла безвизовый режим европейским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет заявил, что не было никакого запрета на импорт пальмового масла из Индонезии.

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