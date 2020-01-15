Москва, , 12:26 — REGNUM Россия не боится санкций США в отношении себя и может им противодействовать. Об этом 15 января рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на полях Гайдаровского форума в Москве.

«Мы этих санкций (США) не боимся, мы готовы им противостоять», — заявил Рябков, отвечая на вопрос о возможности введения Вашингтоном новых санкций в отношении России в случае, если Ирак купит комплексы ПВО С-400 российского производства.

Также дипломат отметил, что США угрожают санкциями всем, кто развивает и намерен развивать военно-техническое сотрудничество.

«Это не новость, а отражение политики, которая проводится Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование, устранение конкурентов экономических, которые предлагают партнерам на международном рынке продукцию, которая отвечает их потребностям с точки зрения своих параметров, ценовых показателей», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер в ходе своего выступления на гайдаровском форуме заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом претерпели положительные изменения в результате ряда событий, произошедших в минувшем году, и заложили платформу для минимального доверия, что нужно использовать.