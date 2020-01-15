Москва, , 12:23 — REGNUM В настоящее время в России не хватает мер поддержки для семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. И значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Как это и происходит. Этого нельзя допустить», — заявил Путин.

Он отметил, что пока ребёнок не пошёл в школу, матерям приходится особенно тяжело.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, причём уже с 1 января текущего года», — указал президент.

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят 5,5 тыс. рублей. В случае необходимости со следующего года размер выплат может быть увеличен и до 11 тыс. рублей, отметил президент.