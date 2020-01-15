Сухум, , 12:22 — REGNUM Председатель высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Мусса Экзеков призвал народ Абхазии и все политические силы страны объединиться во имя будущего республики. Как отметили в пресс-службе конгресса, Мусса Экзеков выразил позицию ВААК по отношению к политической ситуации в Сухуме, сказав, что самое важное в настоящее время — обеспечить открытый и законный процесс выборов нового руководства республики на предстоящих выборах 22 марта 2020 года. Он призвал народ Абхазии и все политические силы объединиться во имя будущего страны.

«ВААК с тревогой наблюдал за политическим кризисом, разразившимся в Республике Абхазия в последние дни. Мы не даем оценок произошедшим событиям и их участникам. У каждого в конфликте были свои аргументы. Однако решать все споры нужно в открытом и честном диалоге в рамках закона», — подчеркнул Экзеков.

Он напомнил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс — это организация, имеющая своей главной целью объединение абхазов, абазин и родственных народов по всему миру. Единство народа, который за свою историю прошел через многие тяжелые испытания и лишения, ВААК считает главной ценностью как самого этноса, так и конгресса.

«Я уверен, что обеспечить развитие Абхазии, благополучие народа может только активное и единое в своих устремлениях общество. Именно формирование крепкого гражданского общества — одна из важнейших целей ВААК. У нас есть эффективные работающие модели развития общественной инициативы, которые мы сейчас запускаем в Абхазии», — рассказал Экзеков на своей странице в Instagram.

По его мнению, крайне важно то, что все процессы в Абхазии сейчас вошли в русло закона. На предстоящих выборах президента кандидаты в первую очередь должны представить народу Абхазии четкое видение того, как развивать страну, внятный и продуманный план работы. Будущий президент должен объединить людей и повести их к благополучию.

«Конгресс — неполитическая организация, но, безусловно, готов оказать содействие в выработке решений по развитию государства в интересах народа Республики», — отметил Мусса Экзеков. — В 2020 году ВААК намерен усиливать свою работу в Абхазии, России и других странах проживания абхазо-абазинской диаспоры. У нас обширные социальные и культурные программы, ведется большая работа по сохранению и развитию языка. Мы с успехом продвигаемся в вопросе объединения соотечественников за рубежом. Наши планы и задачи неизменны, и мы будем сотрудничать со всеми политическими силами Абхазии, которых заботит будущее народа и его процветание».