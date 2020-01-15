Киев, , 12:21 — REGNUM Посольство Германии в Киеве жестко раскритиковало законопроект президента Владимира Зеленского о завершении реформы децентрализации власти на Украине.

Соответствующее заявление посольства обнародовано сегодня, 15 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломатическое ведомство указывает, что изменения в Конституцию Украины по децентрализации должны укрепить права общин, а новый проект Зеленского не соответствует этому требованию.

Также Германия отмечает, что в данном случае «качество и консенсус важнее, чем скорость».

Сегодня же Рада должна рассмотреть законопроект о децентрализации власти для направления его в Конституционный суд. В случае положительного вердикта суда по документу планировалось организовать внеочередную сессию парламента для голосования.

Усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти был внесен в парламент президентом Зеленский в декабре 2019 года. Власти хотят оперативно провести эту реформу, чтобы очередные местные выборы на Украине осенью 2020 года прошли уже по новому законодательству.