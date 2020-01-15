Москва, , 12:20 — REGNUM Низкий уровень доходов семей с детьми ставит под угрозу демографические перспективы России. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему будущему — это низкие доходы значительной части наших граждан. Порядка 70−80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Часто даже если работает не один, а оба родители, доходы очень скромны», — заявил Путин.