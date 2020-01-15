Москва, , 12:17 — REGNUM В 2024 году Россия должна достичь коэффициент рождаемости в 1,7 детей на одну женщину, и ключевым элементом новой демографической политике должно стать обеспечение яслями. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — заявил Путин.

По его словам, важнейший вопрос в этом направлении — обеспечение яслями.

«Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018−2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано всего 78 тыс. Из них реально предоставлено малышам может быть 37,5 тыс. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия», — заявил президент.

«Дорогие коллеги, ну нельзя так работать. Ну вы чего? Создали 78 тыс. и то в неполноценном режиме. Я вас прошу сделать всё — хотя это очень сложно, — чтобы наверстать этот пробел», — подчеркнул он.