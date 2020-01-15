Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибирской области не стал рассматривать вопрос о возвращении графы «против всех» на региональных выборах.

«Инициатор поправок утверждал, что их введение будет способствовать «повышению электоральной активности» населения, — пишет «Тайга.инфо». — Отозвать законопроект предложил его автор, единоросс Николай Мочалин. Один из шести присутствующих членов комитета воздержался, остальные поддержали снятие вопроса».

Отметим, что в 2020 году пройдут выборы депутатов Горсовета Новосибирска и Законодательного собрания области.