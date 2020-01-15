Москва, , 12:17 — REGNUM Острейшая российская проблема, угрожающая судьбе страны — низкие доходы семей. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 15 января в Москве с посланием Федеральному собранию.

Бедность семей является угрозой будущему России, подчеркнул глава государства. Он отметил, что 80% семей с низкими доходами составляют семьи с детьми, при этом в стране сокращается рождаемость.

Президент напомнил, что когда ребенку исполняется три года, установленные выплаты прекращаются. Необходимо предусмотреть ежемесячные выплаты для детей с 3 до 7 лет и начать их уже с января этого года.

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